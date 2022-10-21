Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Находясь на дне, американцы и англичане «продолжают копать», и наша задача — разоблачать их лживые кампании, отметил в своем комментарии 21 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания пресс-секретарь постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

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Как сообщалось ранее, Стржижовский заявил, что Москва считает недопустимым распространение «оголтелых фейков» через площадки ООН. В качестве примера он привел заявления представителя ООН по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы имевших место преступлениях сексуального характера со стороны российских военных.

« Дипломаты — это обычные люди со всеми их слабыми, но и сильными сторонами тоже. Кто-то поддаётся на давление и начинает транслировать ложь или участвовать в её сочинении, кто-то, как минимум, уходит из-под давления или, в идеале, отвергает его. Я имею в виду давление США и их ближайших союзников.

Действительно, распространённая ооновским чиновником ложь об «изнасилованиях» — это дно. Уверен, однако, что, находясь на этом дне, американцы и англичане «продолжают копать». Наша задача — разоблачать эти лживые кампании, требовать от секретариата ООН соответствия своему статусу. Чем наши дипломаты, как мы видим, и занимаются параллельно с работой непосредственно по политической тематике ООН. В ООН — и в секретариате, и особенно в делегациях — в своём большинстве работают интеллектуалы, из какой бы страны они ни были, и разумные аргументы обязательно будут услышаны.

То же самое касается и деятельности западных стран в информационной сфере. Полностью разгромить свободную прессу США и их союзникам не удастся, как бы они ни стремились это сделать.