Вашингтон, 21 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Находясь на дне, американцы и англичане «продолжают копать», и наша задача — разоблачать их лживые кампании, отметил в своем комментарии 21 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания пресс-секретарь постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

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Как сообщалось ранее, Стржижовский заявил, что Москва считает недопустимым распространение «оголтелых фейков» через площадки ООН. В качестве примера он привел заявления представителя ООН по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы имевших место преступлениях сексуального характера со стороны российских военных.

«Дипломаты — это обычные люди со всеми их слабыми, но и сильными сторонами тоже. Кто-то поддаётся на давление и начинает транслировать ложь или участвовать в её сочинении, кто-то как минимум уходит из-под давления или, в идеале, отвергает его. Я имею в виду давление США и их ближайших союзников.

Действительно, распространённая ооновским чиновником ложь об «изнасилованиях» — это дно. Уверен, однако, что, находясь на этом дне, американцы и англичане «продолжают копать». Наша задача — разоблачать эти лживые кампании, требовать от секретариата ООН соответствия своему статусу. Чем наши дипломаты, как мы видим, и занимаются параллельно с работой непосредственно по политической тематике ООН. В ООН — и в секретариате, и особенно в делегациях — в своём большинстве работают интеллектуалы, из какой бы страны они ни были, и разумные аргументы обязательно будут услышаны.

То же самое касается и деятельности западных стран в информационной сфере. Полностью разгромить свободную прессу США и их союзникам не удастся, как бы они ни стремились это сделать.

Если же говорить по большому счёту, то чем сейчас занимаются англосаксы? Они думают, видимо, что они дискредитируют Россию, «выпихивают» её из мирового сообщества… Дискредитируют они, однако, себя и «выпихивают» они из сообщества людей культуры самих себя, Запад, внушая сомнение не только в своей сегодняшней адекватности, но вообще в том, насколько верно мы понимаем историю и культуру Западной Европы и США. Как, действительно, великая европейская культура или, скажем, замечательная американская литература первой половины XX века могла породить такую мерзость, которую мы наблюдаем сегодня? Это серьёзный вопрос, тем более что и мы, следуя последние тридцать лет и до самого последнего времени преимущественно в антикультурном фарватере Запада, остаёмся, видимо, не так уже далеко от этой мерзости. Поведение российской либеральной прозападной фронды — тому весьма красноречивое подтверждение: сколько людей в нашей стране западное антикультурное влияние переформатировало в уродов!» — отметил Михаил Демурин.