Сеул, , 12:49 — REGNUM Каждый второй северокорейский беженец, проживающий в Южной Корее, отправлял денежные средства членам своей семьи или друзьям, находящимся на территории КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центра баз данный по правам человека в КНДР (NKDB).

КНДР Roman Harak

Согласно результатам опроса, проведенного NK Social Research с 19 сентября по 2 октября среди 399 беженцев из КНДР, 17,8% респондентов отправляли в текущем году денежные средства в КНДР, что на 3,1% меньше, чем в 2021 году.

Известно, что средняя сумма, отправленных в КНДР средств, составляет 4,09 млн вон (~$2,8 тыс.). В общей сложности северокорейские беженцы отправили на родину 281,1 млн вон (~$194,7 тыс.).

21,8% участников опроса сообщили, что в течение года они контактировали со своей семьей, родственниками или друзьями из КНДР, а 51,2% — связывались с ними, чтобы подтвердить получение средств.

Уровень безработицы среди опрошенных составил 4,3%, а средняя заработная плата — 2,36 млн вон (~$1,6 тыс.).

Читайте также: 23 гражданина КНДР бежали в Южную Корею в третьем квартале — Yonhap