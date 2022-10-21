Кишинёв, , 12:47 — REGNUM Партия «Шор» 21 октября организовала в Кишинёве протестную акцию возле здания генпрокуратуры Молдавии. Трансляцию вела пресс-служба партии.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

Активисты выступили против задержания правоохранителями членов партии, участвовавших в организации протестов. Они обвинили президента Молдавии Майю Санду в установлении диктаторского режима в стране.

Митинг проходит под лозунгом «Жёлтый Осьминог Соро©анду борется с оппозицией», вероятно, отсылая к основному цвету логотипа партии Санду «Действие и солидарность» и сотрудничеству Санду с иностранными фондами.

«Мы дожили до того, что сегодняшняя власть идёт по полному беспределу. Такого не было никогда. Такого не было даже в истории после военных событий. Я не побоюсь слова «репрессии», потому что именно это сейчас происходит с оппозицией», — заявил на митинге один из организаторов протестов, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

Он добавил, что экономическое положение жителей постоянно ухудшается из-за роста цен. По словам Цуркану, власти призывают граждан экономить электричество, но его и так экономят, а скоро придётся прекратить им пользоваться.

«Каждое новое задержание, каждый новый беспредел по отношению к оппозиции всё больше и больше заставляет задуматься: почему мы всё ещё сидим дома?» — задался вопросом политик.

Напомним, 20 октября сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели серию обысков у активистов «Шор». Были изъяты более 20 пакетов с деньгами и задержаны 24 человека.

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