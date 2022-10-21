Самара, , 12:48 — REGNUM Новый размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц — иностранных граждан, работающих по найму, утвержден в Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот вопрос был рассмотрен на заседании областного правительства.

«На заседании правительства был также утвержден новый размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц — иностранных граждан, работающих по найму у организаций, индивидуальных предпринимателей или других физических лиц, или, как чаще называют этот платеж, оплату патента. В будущем году ее размер составит 5 720 рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что это является средним показателем в Приволжском федеральном округе.

Напомним, что в Самарской области размер этого патента в 2022 году составляет 4419 рублей.