Самара, 21 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Новый размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц — иностранных граждан, работающих по найму, утвержден в Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Этот вопрос был рассмотрен на заседании областного правительства.

«На заседании правительства был также утвержден новый размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц — иностранных граждан, работающих по найму у организаций, индивидуальных предпринимателей или других физических лиц, или, как чаще называют этот платеж, оплату патента. В будущем году ее размер составит 5 720 рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что это является средним показателем в Приволжском федеральном округе.

Напомним, что в Самарской области размер этого патента в 2022 году составляет 4419 рублей.