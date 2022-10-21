Чебоксары, , 12:46 — REGNUM В Чувашии завершается реализация первого туристического «живописного» проекта «Чувашия глазами художников». Он необычен тем, что история и национальная культура показана глазами профессиональных живописцев и графиков. Кульминацией многомесячного творчества станут альбом-путеводитель и выставка работ. Об этом ИА REGNUM сообщила один из авторов проекта, заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина.

Афиша выставки Союз художников Чувашии

Союз художников Чувашии представит жителям и гостям республики итог многомесячного творческого проекта «Альбом-путеводитель «Чувашия глазами художников». 27 октября 16:00 в Доме художника в Чебоксарах (ул. К. Иванова, 71) откроется одноимённая выставка работ 15 профессиональных художников и будет представлен альбом-путеводитель.

Этому предшествовали пленэры в исторических и культурных местах Чувашии, где живописцы и графики рисовали портреты местных жителей, запечатлевали на полотнах волжские просторы, древнюю культуру и историю малой родины. Также они проводили мастер-классы для сельских школьников и дарили картины местным музеям.

Итог творческих экспедиций — большая выставка, посвящённая Чувашии. Из 200 картин и этюдов, созданных на пленэрах, в экспозицию вошло около 100 работ. Также на их основе свёрстан художественный альбом-путеводитель с картой и описанием маршрута.

«Альбом включает в себя репродукции картин участников проекта, прекрасные фотографии пейзажей и исторических мест, информацию для туристов и любителей истории, отзывы самих художников о том, что они увидели в Чувашии», — сказала Оксана Кокорина.

Как сообщало ИА REGNUM , проект реализован за счёт грантовых средств, выделенных минэкономразвития республики на развитие туризма по итогам конкурса.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашские художники создадут «живописный» путеводитель для туристов