Оренбург, 21 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Оренбурге Дзержинский райсуд рассмотрел дело о создании фирм на подставных лиц и мошенничестве. Оглашён приговор, сообщили 21 октября в пресс-службе судебной инстанции.

Argumenti.ru Приговор

В ходе следствия и судебного заседания установлено, что с марта по ноябрь 2019 года двое оренбуржцев (мужчина и женщина) находили граждан, которые за денежное вознаграждение готовы были стать номинальными директорами фирм, готовили документацию для создания юридических лиц, сопровождали их в МФЦ города, и в последующим получали пакет готовых документов фирмы.

С помощью поддельной фотографии в чужом паспорте один из злоумышленников обманул сотрудников и оформил пенсию. Ущерб составил свыше 54 тыс. рублей. Зная о том, что у настоящего хозяина паспорта имеется неприватизированная квартира в Оренбурге, совместно с подельником попытался незаконно оформить недвижимость на себя.

Женщина раскаялась в содеянном. Мужчина вину не признал. Фигурантку приговорили к штрафу в размере 320 тыс. рублей. мужчине назначено четыре года лишения свободы со штрафами в общей сложности на 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.