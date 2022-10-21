Женева, Швейцария, , 12:51 — REGNUM Представители миссии ООН в Сирии сообщили об угрозе резкого роста числа заболевших холерой в ближайшие дни. Об этом, как сообщает Al-Hadath, заявила заместитель специального посланника ООН в Сирии Наджат Рушди в ходе заседания Международной группы поддержки Сирии, которая прошла в Женеве 21 октября.

Холера Сирия @SYRedCrescent

Рушди предупредила, что ситуация с холерой в стране может стать «катастрофической», поскольку более половины населения страны использует загрязнённые источники воды для питья и полива сельскохозяйственных угодий.

Глава группы ВОЗ по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Филипп Барбоза заявил в ходе заседания, что вспышка холеры в Сирии распространилась в десяти сирийских провинциях и в ближайшее время охватит всю территорию страны.

По словам Барбозы, число умерших от холеры в стране достигло 33 человек, 426 человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии.