Минск, 21 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Беловежская пуща оказалась под угрозой. Об этом 21 октября заявили в министерстве иностранных дел Белоруссии, напомнив, что в этом году отмечается 50-летие Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Poland, Białowieża National Park Польская часть Беловежской пущи

В ведомстве пояснили, что речь идёт о действия Польши, которая возводит забор на границе с Белоруссией.

«Действия Польши по возведению забора на границе с Белоруссией ставят под угрозу дальнейшее развитие и сохранение первозданного и нетронутого вида Беловежской пущи, биоразнообразие всего региона», — подчёркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «это старейший реликтовый лес Европы, последний уцелевший островок растительности, которая столетия назад существовала на всем европейском континенте», где сохранились редкие виды птиц, животных, а также обитает наибольшее количество зубров, живущих на воле.

«Если мировое сообщество не предпримет решительных действий, нам останется только надеется, что через 50 лет мы все также сможем любоваться на чудо природы, имя которому Беловежская пуща», — добавили в белорусском МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, Польша приступила к возведению бетонно-металлического заграждения на границе с Белоруссией в январе 2022 года в связи с прошлогодним миграционным кризисом. Строительство забора было завершено в июне.

Отмечалось, что в конструкции предусмотрены переходы для крупных и мелких животных.

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