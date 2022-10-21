В Белоруссии заявили о радикализации оппозиционеров
Минск, 21 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. После начала Россией специальной военной операции на территории б. УССР произошла радикализация белорусской оппозиции, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Протест в Белоруссии
«В последнее время, особенно после начала специальной военной операции Российской Федерации, отмечается радикализация так называемой белорусской оппозиции», — сказал он на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и России.
По его словам, ими открыто ведется речь об «осуществлении террористических актов и необходимости иностранной военной интервенции с целью силового смещения власти в нашей стране».