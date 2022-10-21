Минск, 21 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. После начала Россией специальной военной операции на территории б. УССР произошла радикализация белорусской оппозиции, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест в Белоруссии

«В последнее время, особенно после начала специальной военной операции Российской Федерации, отмечается радикализация так называемой белорусской оппозиции», — сказал он на заседании объединенной коллегии генпрокуратур Белоруссии и России.

По его словам, ими открыто ведется речь об «осуществлении террористических актов и необходимости иностранной военной интервенции с целью силового смещения власти в нашей стране».