Москва, 21 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Законопроект о повышенных штрафах за незаконное проникновение на охраняемые силовыми ведомствами объекты, которые охраняются Росгвардией, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Ириной Яровой, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В частности, согласно поправкам в КоАП, самовольное проникновение на охраняемый объект будет наказываться не только штрафом в размере до 5 тыс. рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Так, УК уже содержит ответственность за повторное проникновение на подземные и подводные объекты, охраняемые ведомственной охраной и органами государственной охраны. Авторы предлагают положения дополнить квалифицирующим признаком — важный государственный объект, специальный груз, сооружение на коммуникациях.