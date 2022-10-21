Черкесск, 21 октября 2022, 12:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии дан старт первой смене в центре поддержки одаренных детей «Спутник». Для обучения по направлению «биология» были отобраны 15 юных дарований, прошедших конкурсный отбор и набравших наибольшее количество баллов, сообщили 21 октября в пресс-службе главы и правительства региона.
Пребывание в центре — круглосуточное. Дети будут обеспечены бесплатным питанием, для них организуют встречи с лучшими педагогами, предусмотрены экскурсии.
Как сообщало ИА REGNUM, центр развития и поддержки способностей у детей и молодежи КЧР был открыт в сентябре 2022 года в рамках мероприятий по празднованию 100-летнего юбилея республики.
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