Барнаул, , 12:43 — REGNUM Алтайский край входит в число 40 регионов, в которых Российский экспортный центр (РЭЦ) с 2021 года внедряет региональный экспортный стандарт. Это сотрудничество дает свои результаты: среди выбранных экспортным центром 14 лучших региональных практик три реализованы в Алтайском крае, сообщил губернатор региона Виктор Томенко на международном экспортном форуме «Сделано в России».

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По его словам, Алтайский край на системной основе реализует национальные проекты, в том числе нацпроект «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в Рубцовске создан и запущен в работу технопарк «Юг Алтая», для обеспечения выпуска сельскохозяйственной техники и ее поставок на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, годовой внешнеэкономический оборот Алтайского края составляет почти два миллиарда долларов.

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