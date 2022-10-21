Кемерово, , 12:43 — REGNUM В Кемерове студенты провели спортивную акцию в поддержку мобилизованных. Об этом рассказал сотрудник управления молодёжной политики Кемеровского государственного университета Сергей Иванов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Акция «Всероссийский студенческий забег» проведена в поддержку всех кузбассовцев, которые были мобилизованы, — уточнил Иванов. — Искренне, от всего сердца хочется пожелать удачи и Победы всем, кто участвует в специальной военной операции».

По словам Сергея Иванова, студенты пробежали на набережной Томи дистанцию в 1,2 км.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что из Кемерова 21 октября в учебные центры проводили седьмую группу мобилизованных.

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