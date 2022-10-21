Казань, 21 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Тренеры спортивных секций, а также педагоги по физической культуре вышли с предложением к Министерству просвещения РФ ввести отдельный модуль по национальному виду спорта — лапте. Глава федерального ведомства Сергей Кравцов поддержал инициативу и отметил, что данный модуль может появиться до конца 2022 года. Нововведения обсуждались в рамках I всероссийского форума школьных спортивных клубов, который проходит в Казани.

Seregapavlov Лапта

По мнению министра просвещения, в школах необходимо создавать секции по различным спортивным направлениям. Дети должны иметь возможность попробовать себя в нескольких видах спорта и выбрать полюбившийся.

Сейчас для школ разработано 10 образовательных модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, рэгби, самбо, дзюдо, шахматам. В 2022 году подготовили еще 7 дополнительных модулей: бадминтон, фитнес-аэробика, подвижные шахматы, триатлон, флорбол, легкая атлетика и другие. В следующем году намечена разработка таких модулей, как скалолазание, биатлон, теннис, роллер-спорт. Учителя предложили сделать отдельный модуль по лапте. Кравцов идею поддержал.

ИА REGNUM напоминает, в России систематически занимаются физкультурой около 24,3 миллионов детей — это 88,5%. К 2030 году этот показатель должен превысить 90%, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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