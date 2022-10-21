Омск, , 12:38 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков посетил пункт сбора помощи мобилизованным, организованный в Черёмушках.

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил пункт сбора помощи мобилизованным в Черёмушках. Скриншот с телеграм-канала Александра Буркова

Как сообщил Бурков 21 октября в своём телеграм-канале, он решил встретиться с волонтёрами, работающими там, и поблагодарить их за труд и самоотверженность.

Волонтёры в Черёмушках ежедневно принимают гуманитарную помощь и выдают военнослужащим предметы первой необходимости. На складе есть теплоизолирующие коврики и спальные мешки, дождевики, термобельё, матрасы, рюкзаки, одежда, подушки и одеяла. Также в пункт сбора помощи привозят бытовую технику, рации, генераторы. Омички вяжут для наших защитников шерстяные носки.

«На данный момент самый популярный запрос у ребят — тёплые носки, шапки, балаклавы, перчатки, чай и кофе», — отметил губернатор.

Он поблагодарил всех, кто помогает мобилизованным. Это общественные организации, предприятия, депутаты, волонтёры, неравнодушные омичи: «Ваша поддержка и помощь нужна сейчас как никогда!»

Как сообщало ИА REGNUM, каждому мобилизованному из Омской области выплатят по 100 тысяч рублей. Кроме того, всестороннюю помощь и поддержку обещают семьям граждан, попавших под частичную мобилизацию.

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