Кострома, , 12:50 — REGNUM В 2023 году из Нижнего Новгорода в Кострому и Казань могут запустить «Метеоры» — суда на подводных крыльях. Об этом на заседании комитета думы Нижнего Новгорода сообщил заместитель министра транспорта региона Денис Рябинин.

Мост через Волгу в Костроме © Наталья Диева

Ожидается, что нижегородцы приобретут два судна, причём первое из них — в 2023–2024 годах. Они будут ходить по двум маршрутам: Нижний Новгород, Городец, Юрьевец, Кинешма, Плес, Кострома и Нижний Новгород, Макарьево, Юрино, Чебоксары, Казань.

«Метеор» может взять на борт до 120 человек и развить скорость до 65 километров в час. Расписание и количество остановок будет уточнено после запуска судов — в зависимости от пассажиропотока.

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