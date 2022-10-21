Анкара, 21 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Препятствий для продления зерновой сделки нет. Об этом 21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолёте по возвращению из Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Нет никаких препятствий для продления договора на отгрузку. Я снова убедился в этом на встречах с господином Зеленским и с господином Путиным. Но если в это время возникнет какая-либо блокировка, нет никаких препятствий для её преодоления», — сказал Эрдоган.

Он рассказал, что по состоянию на 20 октября в рамках инициативы 363 судна доставили 8 млн тонн зерна и других продовольственных товаров на мировые рынки.

По его словам, 62% грузов из портов б. УССР отправились в Европу, 19,5% — в Азию, 13% — в Африку, 5,3% — на Ближний Восток. При этом наименее развитые страны получили 454 626 тонн пшеницы, что составляет всего 5,7%.

Напомним, 22 июля в Стамбуле были подписаны два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений, которые представляют собой единый пакет. Первый предполагает обязательства ООН снять ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Во втором указан алгоритм вывоза сельхозпродукции из черноморских портов б. УССР. Но, как указывает Москва, первый документ пока не работает. Срок действия сделки истекает 19 ноября, но перспективы её продления не ясны.