Макеевка, ДНР, , 12:37 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Макеевка и населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 11:20 и в 11:25 боевики ВСУ дважды обстреляли Зайцево, выпустив по населённому пункту десять снарядов калибра 155 мм и 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град» соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Николаев, который находится на оккупированной нацистским режимом Киева территории б. УССР, прогремел взрыв.