Кемерово, 21 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводили седьмую группу мобилизованных в учебные центры. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«По традиции мобилизованных и добровольцев провожали с площади мемориального комплекса Героям-сибирякам», — уточнил Цивилёв в своём телеграм-канале.

Бойцы отправятся в омский учебный центр для подготовки мобилизованных. Всего из Кемерова отправились 18 автобусов с мобилизованными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мобилизованные бойцы из Новокузнецка 21 октябряотправились на боевое слаживание в войсковую часть.

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