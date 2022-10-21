Джакарта, , 12:35 — REGNUM Правительство города Сурабая освободит учащихся от домашних заданий, начиная с 10 ноября, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские школьники U.S. Embassy, Jakarta

Мэр города считает, что школы должны уделять особое внимание формированию характера учащихся. Школы могут предоставлять учащимся домашние задания, но его не должно быть слишком много.

По словам мэра, в школах управление образования Сурабаи также проведет двухчасовые специальные уроки для углубления характера учащихся.

Глава управления образования Сурабаи Юсуф Масрух заявил, что школьные часы также будут сокращены. По его словам, нагрузка на учащихся в школах снижает социальную активность за пределами школы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии обратилось к Нидерландам с просьбой вернуть ряд исторических коллекций произведений искусства, которые находится в Нидерландах.

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