Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 12:33 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило пожаре на мебельном складе в Усолье-Сибирском: работы ведутся по повышенному номеру сложности. По данным спасателей, существовала угроза распространения огня на большую площадь. Количество привлечённых к тушению сил и средств составляет восемь пожарных расчётов.

Пожар Niklas Freidwall

По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Работа огнеборцев осложняется конструктивными особенностями склада и наличием горючего материала.

Как сообщало

, в ГУ МЧС РФ по Иркутской области 18 октября известило о шести пожарах с погибшими и пострадавшими, произошедших в регионе за последние сутки.

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