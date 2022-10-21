Усолье-Сибирское, Иркутская область, 21 октября 2022, 12:33 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило пожаре на мебельном складе в Усолье-Сибирском: работы ведутся по повышенному номеру сложности. По данным спасателей, существовала угроза распространения огня на большую площадь. Количество привлечённых к тушению сил и средств составляет восемь пожарных расчётов.
По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
Работа огнеборцев осложняется конструктивными особенностями склада и наличием горючего материала.Как сообщало ИА REGNUM, в ГУ МЧС РФ по Иркутской области 18 октября известило о шести пожарах с погибшими и пострадавшими, произошедших в регионе за последние сутки.
Читайте также: За сутки при пожарах в Иркутской области погибли трое человек