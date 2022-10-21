Усолье-Сибирское, Иркутская область, 21 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило пожаре на мебельном складе в Усолье-Сибирском: работы ведутся по повышенному номеру сложности. По данным спасателей, существовала угроза распространения огня на большую площадь. Количество привлечённых к тушению сил и средств составляет восемь пожарных расчётов.

Niklas Freidwall Пожар

По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Работа огнеборцев осложняется конструктивными особенностями склада и наличием горючего материала.

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