Москва, , 12:37 — REGNUM Арбитраж Москвы получил банкротный иск, адресованный бывшему топ-менеджеру банка «Легион» Георгию Зайцеву. Истцом выступает сам лопнувший банк. Дело пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано 20 октября 2022 года. Прочие детали пока не сообщались.

В базе «Контур. Фокус» Зайцев на 2016 год также фигурировал в качестве акционера банка «Легион» с долей чуть более 3%.

В апреле 2022 года суд уже вернул схожий иск от банка к Георгию Зайцеву, так как на тот момент в России действовал мораторий на банкротные производства.

Лицензия «Легиона» на осуществление банковских операций была отозвана 7 июля 2017 года. На начало сентября 2022 года у банка установлены долги перед 2 683 кредиторами на общую сумму более 13,51 млрд рублей.

Напомним, ранее банкротный иск получил также и бывший топ-менеджер «Инвестбанка» Владимир Гезин.