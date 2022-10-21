Петропавловск-Камчатский, , 12:33 — REGNUM На Камчатке добровольцев для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса проводили в Читу для прохождения боевого слаживания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Через портал Госуслуги от жителей Камчатки поступило 165 заявлений на добровольное прохождение службы в зоне СВО.

Принявшие решение о добровольном участии в спецоперации говорят о своём боевом настрое и уверены, что вернутся домой с победой.

«Я с Командорских островов, я доброволец. Потому что Родина позвала, надо ехать. Или мы их, или они нас», — сказал доброволец Сергей Машаненков.

«Наше желание — помочь тем, кто там. Пока смена не приедет тем ребятам, которые находятся там, они оттуда не уедут. А у них тоже есть семьи, жены, родители. Ребята, держитесь, мы скоро будем», — отметил доброволец Александр Темурян.

«Нас много, мы идем с чистой совестью отдать долг Родине», — сказал доброволец Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, на горячую линию в столице Еврейской автономии поступило 234 звонка. В том числе 58 обращений — это поиски семьями военнослужащих.