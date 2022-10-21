Воронеж, , 12:32 — REGNUM Управление ФСБ по Воронежской области возглавил Сергей Лёшин, сообщили 21 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полковник Сергей Михайлович Лёшин назначен на должность начальника УФСБ России по Воронежской области. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Общий стаж службы в органах безопасности Сергей Лёшина составляет 30 лет. Он занимал руководящие должности в УФСБ России по Самарской области, а в последние три года занимал пост первого заместителя начальника УФСБ России по Воронежской области.

Предшественник Лёшина в должности руководителя УФСБ России по Воронежской области Олег Нефедов работал на посту с 2015 года.