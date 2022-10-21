Томск, 21 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Жители Томска задолжали региональному оператору по вывозу твёрдых коммунальных отходов около 124,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Tiia Monto Мусоровоз

Долги предпринимателей за вывоз мусора составил 61,9 млн рублей, ТСЖ, УК, ЖСК — 10,3 млн рублей, бюджетные учреждения — ещё 3,3 млн рублей. Таким образом, общая дебиторская задолженность потребителей перед регоператором превысила 220 млн рублей.

По словам директора компании Михаила Курилова, с начала года они подали 2744 исковых заявления по этому вопросу.

«На данный момент уже получено решений в пользу Регионального оператора на сумму 20, 2 млн рублей. Чтобы услуга по вывозу ТКО оказывалась своевременно и качественно, необходимо ее оплачивать вовремя и в полной мере», — рассказал он.