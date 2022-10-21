Анкара, 21 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского нацистского режима Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров (с Киевом), чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — сказал он после своего визита в Азербайджан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Эрдоган принял личное участие в организации обмена пленными между Россией и киевским режимом.

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