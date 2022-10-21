Оренбург, 21 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Оренбурге активисты Народного фронта обратились в прокуратуру из-за аварийного здания, которое расположено возле трех учебных заведений на ул. Одесской и имеет свободный доступ, сообщили ИА REGNUM в регионального отделении Народного фронта «За Россию».

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Оренбургской области Аварийный объект возле школы

Общественники указали, что «заброшка» представляет опасность для детей. Аварийную и уже расселенную пятиэтажку никак не обойти, если направляться в специальную коррекционную школу № 20, лицей № 6 или университетский колледж. Заявители просят провести внеплановую проверку.

Кроме того, активисты бьют тревогу по поводу опасных аварийных домов в Орске, а также зданий с явными признаками аварийности на территории школы № 32. В поселке Домбаровский по пути в школу № 1 расположено аварийное здание бывшего общежития для педагогов, имеются также складские помещения, уже давшие значительный крен в сторону тротуара. В этом же населенном пункте на территории школы № 2 есть ямы, строительные конструкции пристроя здания туалета с дефектами и здание котельной, с признаками аварийности. В селе Беловка Сакмарского района прямо на школьном дворе стоят здания с признаками аварийности.

«В очередной раз мы видим формальный подход к приемке учебных заведений к началу учебного года. На протяжении последних лет мы неоднократно обращали внимание органов власти, что безопасность детей начинается со школьного маршрута. Считаю недопустимым, что вблизи образовательных учреждений, а тем более на их территориях, располагаются потенциально опасные объекты. Мы обратились к прокурору Оренбургской области с просьбой провести проверку по всем выявленным адресам и принять меры прокурорского реагирования», — рассказал член регионального штаба Народного фронта в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.