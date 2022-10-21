Вашингтон, 21 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. США стремятся к затягиванию конфликта на территории б. УССР, но опасаются резкой эскалации. Об этом 21 октября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«В США не зря зазвучали голоса о заморозке конфликта на территории б. УССР, как и о недопустимости применении ядерного оружия. Эти голоса звучат не только из США, впрочем», — заявил эксперт.

По мнению политолога, американцы сейчас оказались перед определенной дилеммой: с одной стороны, они стремятся не допустить резкой эскалации конфликта, потому что в этом случае РФ может серьёзно нарастить удары по инфраструктуре, применить ряд не использовавшихся ранее вооружений, ввести резервы и одержать победу над Киевом, что США не выгодно.

«С другой стороны, контролируемая заморозка или затягивание конфликта позволит играть против России вдолгую. Чем более длительным, кровопролитным и ресурсоёмким будет конфликт, тем больше он будет истощать материальные и человеческие ресурсы России, нарушая внутреннюю стабильность. Длительный конфликт также очень удобен с точки зрения наращивания санкционного давления на РФ», — заключил Безпалько.

Идеальной, с точки зрения Запада, конфликт — это война между Ираком и Ираном, длившаяся десять лет, истощившая обе страны.

Напомним, что ранее ряд политиков выступил с предупреждением о недопустимости трансформации конфликта на территории б. УССР в ядерный.