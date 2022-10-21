Кисловодск, Ставропольский край, 21 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В городе-курорте Кисловодске наладили выпуск печей-буржуек для бойцов ВС РФ. Их изготавливает одно из предприятий города. Выпущено уже 50 экземпляров, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Печь для обогрева. Афганистан

Предприятие перенастроило свое производство под выпуск металлических печей для российских бойцов. Руководство компании планирует нарастить мощности, чтобы выпускать еще больше буржуек для обогрева военнослужащих, выполняющих свои задачи на новых территориях России.

Напомним, на днях из Кисловодска проводили на боевое слаживание и обучение перед отправкой в зону СВО очередную команду мобилизованных. Им передали закупленные при участии местных активистов рюкзаки, разгрузочные жилеты, тактические перчатки, балаклавы, средства гигиены и другие необходимые вещи.