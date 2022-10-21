Москва, , 12:28 — REGNUM Полностью переработать и внести новый проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предлагают депутаты фракции СРЗП в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Предлагаю обратиться к председателю правительства с предложением отозвать бюджет, переработать, пересчитать и внести его абсолютно в ином исполнении. Корректировки и поправки этому документу не помогут. Бюджет правительства — это бюджет инерции и поражения. Нам нужен бюджет победы!» — заявил Миронов.

«В бюджете правительства я попробовал найти решения трех задач, которые представляются первоочередными, Первая задача — безусловная победа в рамках специальной военной операции, вторая — давно ожидаемая перестройка всей нашей экономики, третья — безусловное выполнение социальных обязательств. И я не увидел решений ни первой, ни второй, ни третьей задачи», — заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Расходы на национальную оборону в 2023 году увеличиваются незначительно, недостаточны и суммы, предусмотренные на частичную мобилизацию, отметил депутат.

При кардинально иных реалиях общие подходы правительства к формированию бюджета не меняются, полагает Миронов.

«Все то же пресловутое бюджетное правило, все та же ущербная налоговая политика, поощряющая экспортеров сырья в ущерб обрабатывающей промышленности, та же экономия на важнейших социальных статьях. Методы и лекала, которые и в других, более благоприятных условиях не давали результата в плане экономического роста и решения социальных проблем, а в условиях военного противостояния и откровенной экономической войны тем более будут бесполезны», — констатировал Миронов.

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