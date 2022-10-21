Лондон, 21 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Британский проект по восстановлению дикой природы преподнес приятный сюрприз: новорожденный зубренок. Это первый дикий зубр, появившийся на свет в Великобритании за тысячи лет, как сообщает газета Guardian.

skeeze Маленький зубренок

В июле 2022 года в графстве Кент на волю выпустили трех самок зубра, доставленных из Ирландии и Шотландии, но, как оказалось, одна из них тайком провезла еще одного пассажира. Зубры скрывают беременность, чтобы хищники не нападали на самок и их потомство.

Детеныша — маленькую самку — обнаружили через несколько дней после рождения. «Зубренок растет как на дрожжах, — сказал егерь Том Гиббс. — Это удивительно, уже через неделю она так уверенно стояла на ногах. Похоже, ей очень нравится дождь, и она любит вприпрыжку бегать кругами».

Проект по увеличению популяции зубров осуществляется в сотрудничестве между Kent Wildlife Trust и Wildwood Trust. Специалисты надеялись на то, что новое стадо со временем даст потомство, но столь скорое рождение стало приятной неожиданностью. В конце октября из Германии должен прибыть бык, который присоединится к трем самкам.

Другие зубры приняли пополнение, они ухаживают за маленькой телкой и оберегают ее, когда мать отдыхает, — «как няньки», по словам Гиббса.

Главная самка прибыла из заповедника в Шотландии, а две другие — из Ирландии, где и был зачат зубренок. Приезд самца отложили из-за осложнений, связанных с Brexit.

«Матриарх правит стадом — она всегда на вершине иерархии, и самец будет делать то, что ему велят. Он будет интересоваться взрослыми самками, а не теленком», — объяснил Гиббс.

Проект имеет разрешение на содержание до 10 особей, и в будущем его сотрудники надеются предоставить зубров для других парков в Великобритании, а также обмениваться животными по всей Европе. Все 9000 зубров, обитающих в настоящее время в Европе, происходят всего от двенадцати особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках, поэтому так важно максимально увеличить генетическое разнообразие.