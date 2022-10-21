Верона, Италия, , 12:28 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Верона» продлил контракт с главным тренером Сальваторе Боккетти. Об этом 21 октября сообщает пресс‑служба команды.

Сальваторе Боккетти Spartak.com

Отмечается, что соглашение между клубом и 35‑летним специалистом продлено на пять лет и рассчитано до июня 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Боккетти стал главным тренером «Вероны».

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