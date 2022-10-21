Барнаул, , 12:27 — REGNUM Годовой внешнеэкономический оборот Алтайского края составляет почти 2 миллиарда долларов, сообщил губернатор региона Виктор Томенко на международном экспортном форуме «Сделано в России» (проходит с 20 по 22 октября в выставочном зале «Манеж»).

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

На повестке — совершенствование мер поддержки российских экспортёров, развитие торгово-экономических связей с другими странами.

По оценке Виктора Томенко, внешнеэкономический оборот Алтайского края имеет ярко выраженную экспортную направленность (более 60% — экспорт). По итогам 2021 года экспорт составил примерно 1 миллиард 150 миллионов долларов, — вырос на 21% по сравнению с 2020 годом, а число стран, куда край экспортирует продукцию, увеличилось с 87 до 99.

С начала 2022 года объемы импорта и экспорта Алтайского края снова выросли на десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом успешного 2021 года. По имеющимся оценкам, экспорт продукции АПК увеличился за 9 месяцев на 44%, составил почти 330 миллионов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года 32 регионах России, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», стартовали конкурсные процедуры на получение грантов молодым предпринимателям.

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