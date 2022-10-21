Москва, 21 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Звучащие в последние дни от российских парламентариев предложения по увеличению срока срочной службы и призыва на службу женщин являются подарком для киевской пропаганды, уверен руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Duma. gov.ru Нечаев Алексей Геннадьевич

«Что дальше? Несовершеннолетние? Потом старики? Без этого никак? Или вы знаете больше, чем президент? Если так, расскажите нам об этом на следующем заседании Госдумы. Послушаем. Из России уже уехало 600−700 тысяч мужчин. По некоторым оценкам, до миллиона. Прочитав такие новости, за границу отправятся оставшиеся. Причём вместе с жёнами», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что люди и без этого напряжены и президент России Владимир Путин ясно дал понять, что срочников не отправляют на фронт.

«Как ваши предложения изменят расклад сил в спецоперации? Миллионы людей в России продолжают развивать науку, учить и лечить детей, заниматься бизнесом. Жизнь продолжается в самое непростое время. Частичная мобилизация почти закончена, и она должна решить свои задачи. А нам не нужно переводить всю страну на военные рельсы», — заключил Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сенатор Владимир Джабаров ранее предложил вернуть двухлетний срок срочной службы в армии.