Москва, , 12:26 — REGNUM Пакет законопроектов, вводящие ответственность за незаконное проникновение на важные государственные объекты, находящиеся под охраной, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Ириной Яровой и Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Разработка инициатив обусловлена усиливающимся на фоне проводимой специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик ростом террористических и экстремистских угроз важным государственным объектам, специальным грузам и сооружениям на коммуникациях, отмечают авторы.

В Уголовном кодексе и КоАП уже предусмотрена ответственность за повторное проникновение на подземные и подводные объекты, охраняемые ведомственной охраной и органами государственной охраны.

Авторы предлагают положения дополнить квалифицирующим признаком — важный государственный объект, специальный груз, сооружение на коммуникациях.

Введение уголовной ответственности за повторное проникновение на охраняемые Росгвардией важные государственные объекты, специальные грузы и сооружения на коммуникациях, являющиеся (в том числе по сравнению с подземными и подводными объектами) объектами повышенной опасности, будет способствовать предупреждению совершения правонарушений на таких объектах и их защищенности, отмечают авторы.

«Учитывая заявленное руководством [Киева] стремление создать ядерное оружие, в том числе, так называемую «грязную бомбу», создается непосредственная угроза хищения ядерных материалов с охраняемых важных государственных объектов и специальных грузов, для чего также будут приниматься попытки проникновения на их территории», — приводят аргумент парламентарии.

Отдельные важные государственные объекты, специальные грузы и сооружения на коммуникациях располагаются на территории субъектов Российской Федерации, непосредственно граничащих с зоной проведения специальной военной операции на территории бывшей УССР, Донецкой и Луганской Народных Республик, отмечают авторы.