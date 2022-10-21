Луганск, , 12:25 — REGNUM Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на встрече с военнослужащими обсудил перспективы восстановления Луганщины. Об этом он написал в своём телеграм-канале 21 октября.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

«Товарищи офицеры подчеркнули, что Луганщина — самодостаточный регион и им бы очень хотелось вернуть нашей земле былую экономическую мощь: не просить помощи, а вместе с другими регионами вносить вклад в развитие нашей общей Великой Родины», — отметил Пасечник.

Свои предложения по восстановлению ЛНР можно представить в рамках кадрового конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР».

ИА REGNUM сообщало, что работа кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» в ДНР и ЛНР началась в сентябре 2022 года по поручению президента России Владимира Путина.