Москва, , 12:25 — REGNUM Российские предприятия завершили изготовление элементов основных металлоконструкций Крымского моста, об этом 21 октября сообщила пресс-служба Росавтодора.

Завершено изготовление металлоконструкций для Крымского моста Пресс-служба Росавтодора

Конструкции произведены на трёх российских заводах, работы проведены с опережением графика. Всего изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций. На производственную базу доставлено 890 тонн, остальной груз планируется поставить в ближайшие два дня.

Работы по монтажу конструкций будут вестись с четырёх стапельных площадок, на трёх уже началась укрупнительная сборка пролетных строений.

Для укрепления четырех пролетов будет использовано более 40 тонн высокопрочных болтов и 10 км сварочных швов. Собранные пролётные строения со стапельных площадок доставят к месту дальнейшей надвижки, к ней строители приступят в начале ноября.

Восстановительные работы на мостовом переходе ведутся круглосуточно — в работах задействовано 410 человек и 40 единиц техники в том числе два плавучих крана.

Как сообщало ИА REGNUM, два пролёта автомобильной части Крымского моста получили повреждения в результате теракта 8 октября. Следственные органы подтвердили причастность к организации теракта киевского режима.