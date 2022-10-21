Мерсин, Турция, 21 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Поведение США, угрожающих Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+, недопустимо. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Мерсине.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Мы видим, как одна страна встаёт и угрожает Саудовской Аравии. Такое поведение недопустимо», — сказал турецкий министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники сделки ОПЕК+ приняли решение сократить объёмы добычи нефти вопреки требованиям США. Это вызвало недовольство и угрозы в адрес стран, принявших решение, в первую очередь, Саудовской Аравии.