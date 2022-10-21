Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Рейтинг президента США Джо Байдена вырос на 10% по сравнению с показателями за июль, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным социологического исследования, проведенного CNBC, работу Байдена на посту президента одобряют 46% участников опроса. Иного мнения придерживаются 50% респондентов.

Летом рейтинг одобрения Байдена упал до 30 процентов.

Кроме того, наблюдается всплеск одобрения Байдена по части принимаемых в экономике мер.: 40% респондентов сказали, что, по их мнению, Байден хорошо справляется с экономикой, а 56 процентов заявили, что не согласны.