Вашингтон, 21 октября 2022, 12:24 — REGNUM Рейтинг президента США Джо Байдена вырос на 10% по сравнению с показателями за июль, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.
По данным социологического исследования, проведенного CNBC, работу Байдена на посту президента одобряют 46% участников опроса. Иного мнения придерживаются 50% респондентов.
Летом рейтинг одобрения Байдена упал до 30 процентов.
Кроме того, наблюдается всплеск одобрения Байдена по части принимаемых в экономике мер.: 40% респондентов сказали, что, по их мнению, Байден хорошо справляется с экономикой, а 56 процентов заявили, что не согласны.