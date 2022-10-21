Вашингтон, 21 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Рейтинг президента США Джо Байдена вырос на 10% по сравнению с показателями за июль, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По данным социологического исследования, проведенного CNBC, работу Байдена на посту президента одобряют 46% участников опроса. Иного мнения придерживаются 50% респондентов.

Летом рейтинг одобрения Байдена упал до 30 процентов.

Кроме того, наблюдается всплеск одобрения Байдена по части принимаемых в экономике мер.: 40% респондентов сказали, что, по их мнению, Байден хорошо справляется с экономикой, а 56 процентов заявили, что не согласны.