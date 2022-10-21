Новосибирск, 21 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области — Региональные электрические сети (РЭС) — с 22 октября возглавит новый генеральный директор. На эту должность назначен Дмитрий Шароватов, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

eseti.ru Дмитрий Шароватов

«Дмитрий Вячеславович имеет многолетний опыт успешной работы на руководящих позициях в энергетической отрасли. В частности, в настоящее время он является председателем Совета директоров АО «Башкирская электросетевая компания», которая занимает лидирующее положение на рынке передачи и распределения электроэнергии на территории Республики Башкортостан, а также осуществляет проектирование и строительство энергообъектов», — уточнили в РЭС.

Ранее занимавший должность гендиректора РЭС Владимир Герасимов продолжит работу в должности технического директора.