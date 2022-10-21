Архангельск, 21 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Группа архангельских медиков отправилась в двухнедельную командировку в один из новых субъектов РФ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская.

Obninskbiz.ru Осмотр педиатра

«Бригада специалистов из Архангельской области поедет на новую территорию, чтобы оказать помощь в профилактических осмотрах детей, — рассказала Старжинская. — Врачи поедут на две недели, за это время смогут осмотреть порядка пяти тысяч детей из 20 школ, 13 детских садов и одного техникума. Это очень важно, ведь ребята долгое время не получали полноценную медицинскую помощь».

Зампред пояснила также, что на период командировки бригады врачей система педиатрической помощи в регионе будет усилена дополнительными специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти приобрели участникам СВО дополнительную экипировку.