Тбилиси, , 12:22 — REGNUM Министр юстиции Чехии Павел Блажек ознакомился с условиями содержания заключённых в тюрьме № 16, находящейся в Рустави (Грузия). Об этом 20 октября сообщает пресс-служба минюста Грузии.

Тюрьма

«У меня была возможность посетить Руставскую тюрьму, где я убедился, что пенитенциарная система Грузии соответствует стандартам Европейского союза», — прокомментировал чешский министр свой визит.

По его словам, в Евросоюзе уделяют много внимания тому, какие условия обеспечивают в тюрьмах других стран. Эту информацию учитывают, когда принимают решение, следует ли туда экстрадировать запрашиваемого преступника.

По данным пресс-службы Блажек ознакомился с условиями работы и быта заключённых. Он также пообщался с некоторыми из них.

Стоит отметить, что тюрьма № 16 в Грузии считается лучшей. В целом в стране уделили много внимания пенитенциарным учреждениям после скандала в 2012 году, когда были обнародованы видео пыток осужденных.