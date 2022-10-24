Томск, 21 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Томской области создан оперативный штаб, который займётся вопросами обеспечения уровня базовой готовности. Об этом сообщает портал «VTomske» со ссылкой на заявление председателя облдумы Оксаны Козловской.

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По её словам, на регион распространяется режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка, военных, государственных, инфраструктурных и других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении на территории четырёх регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения.

Ещё в восьми субъектах вводится «средний уровень реагирования». Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

В остальных регионах Центрального и Южного федерального округов объявлен уровень повышенной готовности. Наконец, на всей оставшейся территории России вводится базовая готовность.