Абакан, , 12:21 — REGNUM Власти Хакасии заявили о том, что в республике мероприятия по защите населения проводятся регулярно.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в республиканском министерство имущественных и земельных отношений, руководитель минимущества Евгений Тарасов и и. о. начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона Виталий Петрук приняли участие в селекторном совещании под председательством замруководителя Росимущества Олеси Молчановой. Совещание проводилось в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

В Хакасии будет сформирован федеральный перечень защитных сооружений, расположенных в регионе и подлежащих передаче в муниципальную или республиканскую собственность, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии создан оперштаб по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года. В республике введён режим базовой готовности.

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