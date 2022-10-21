Челябинск, , 12:20 — REGNUM В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя областного отделения ПФР, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает 20 октября региональное управление СКР.

Суд

Ему вменяют злоупотребление полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, гражданин получил более 26 млн рублей и прогулочный катер стоимостью более 600 тыс. рублей. Деньги якобы ему дали за обеспечение заключения договоров на охрану подразделений ПФР.

Также следователи считают, что обвиняемый приобрел по завышенной стоимости здания для размещения территориальных отделов фонда.

Кроме того, в суд направлено и уголовное дело в отношении бывшего начальника структурного подразделения отделения ПРФ, который якобы участвовал в получении взяток.