Иркутск, 21 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 21 октября известили о пресечении незаконной рубки древесины на сумму более 1,3 миллиона рублей. Противоправные действия выявлены на территории Нижнеудинского района в рамках оперативно — профилактического мероприятия «Лес».

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, совместно с сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области, задержали местных жителей, осуществлявших рубку деревьев группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, восемь мужчин в возрасте от 25 до 65 лет действовали на территории Нижнеудинского района под видом легальной предпринимательской деятельности, связанной с рубкой лесных насаждений. С целью увеличения своих доходов, организатор с подельниками осуществляли незаконные рубки лесных насаждений на неотведенных им территориях.

По местам проживания подозреваемых и пункте приема и отгрузки древесины проведено девять обысковых мероприятий, в ходе которых изъято и помещено на штраф-стоянку восемь крупногабаритных транспортных средств, один трактор, три легковых автомобиля, семь бензопил, сортимент леса объемом более 170 кубометров, а также пиломатериал.

По данным фактам следователями ГСУ возбуждено шесть уголовных дел. Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще пятерым подозреваемым в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других участников группы, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о том, что в Иркутской области сотрудниками полиции пресечена незаконная рубка сосен более чем на 630 тысяч рублей.

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